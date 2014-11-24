Partito democratico
SEBASTIANO DETTO SEBY O SEBI ROMEO             12288     
NICOLA IRTO                                                   12014     
DOMENICO DONATO DETTO MIMMO BATTAGLIA     10450     
GIUSEPPE GIORDANO                                          6428     
VINCENZO BOMBARDIERI                                     2252     
DOMENICO IDONE                                               2102     
MARIA STELLA CIARLETTA                                      216     

Oliverio presidente
FRANCESCO D'AGOSTINO                                     7942     
DOMENICO MALLAMACI                                        7158     
VINCENZO NOCITI                                               1899     
VINCENZO ATTILIO SALVATORE LOIERO                  1828     
MARIA GIUSEPPINA BARBERA                                  614     
ALBERTO TULLIO CALABRO'                                    385     
GIUSEPPA COMI                                                      22     

Democratici Progressisti
GIUSEPPE DETTO PEPPE NERI                                5000     
DOMENICO CREAZZO                                           3692     
ANNUNZIATO DETTO TITO NASTASI                        2920     
GIUSEPPE DETTO PINO FALDUTO                           2168     
ALFONSO MARIA MARTINO                                    1827     
GABRIELE ALVARO                                                1537     
MARIAGRAZIA COPPA                                                9

Calabria in rete- Campodemocratico
ROCCO SCIARRONE                                             2414     
ELIO VITTORIO DETTO ELIO BELCASTRO                1555     
FRANCESCO ZAPPAVIGNA                                        652     
VINCENZO MARIA ROMEO                                        362     
ANTONIO GIUSEPPE CARCO'                                    293     
DOMENICO CATALANO                                                1     
ELEONORA FILOCAMO     


La sinistra
GIOVANNI NUCERA                                                3315     
GIUSEPPE LONGO                                                  2325     
DOMENICO PANETTA                                              2178     
LORENZO FASCI'                                                   1723     
ROSARIO ROCCA                                                  1028     
PATRIZIA BRIGIDA LABATE                                       570     
ROMINA LEOTTA                                                     467     

Autonomia e diritti
BRUNO BAGNATO                                                  3357     
RAFFAELE SAINATO                                               2136     
AUGUSTO MINNITI                                               1882     
GIUSEPPE CAUTELA                                              1268     
COSIMO EMANUELE FRENO                                      691     
ANGELICA PLACANICA                                            390     
FERDINANDO CASTELLANO                                      215     

Nuovo Cdu
MARIO MAZZA                                                     1792     
BRUNO BARILLARO                                              1637     
MASSIMO CANANZI                                                559     
SEBASTIANO VALENSISE                                         365     
GIUSEPPE RASCHELLA'                                           207     
FILIPPO MARIA ALIQUO'                                        201     
ALBERTA IN DE DOMENICO GIUFFRE'                        101     

Centro Democratico
PASQUALE MARIA TRIPODI                                   6120     
VINCENZO AMODEO                                             3404     
CARMINE MURDICA                                               967     
DARIO MARANDO                                                  809     
ANTONIO CATALDO                                                563     
FABIO MARTINO                                                    408     
MARIA RETTO                                                         42

Forza Italia
ALESSANDRO NICOLO'                                           7046     
DOMENICO GIANNETTA                                           4084     
GESUELE VILASI                                                    2694     
GIUSEPPE PIRROTTA                                             2289     
DOMENICO LUIGI PAOLO SQUILLACE                       1371     
GIUSEPPE SERRANO'                                                869     
MANUELA MAMMONE                                                 134     

Casa delle Libertà
FRANCESCO CANNIZZARO                                        6109     
GIUSEPPE PEDA'                                                     5009     
CLOTILDE MINASI                                                   4391     
FRANCESCO ANTONIO CRINO'                                  3492     
DANIELE ROMEO                                                     3178     
ALFONSO PASSAFARO                                             1875     
GIANFRANCO ROSARIO ARICO'                                  308     

Fratelli d'Italia- Alleanza nazionale
LUIGI TUCCIO                                                       1224     
COLOMBA BONFA'                                                     363     
CARLO CASTELLANI                                                   262     
CARMELO DOMINICI                                                  214     
VINCENZO MARULLA                                                   127     
FRANCESCO FERRARO                                                  48     

Nuovo centrodestra
GIOVANNI ARRUZZOLO                                             5920     
LUIGI FEDELE                                                           4840     
CANDELORO IMBALZANO                                           3666     
PASQUALE ROMEO                                                     645     
FRANCESCO SICLARI                                                  570     
PAOLA LEMMA                                                            331     
NATALIA BELLANTONI                                                    22     

Unione di centro
FRANCESCO VILASI                                                     603     
ANTONIO GREGORIO MONTAGNESE                                 67     
GIUSEPPE MARRA                                                         66     
VINCENZO ATTANA'                                                        63     
GREGORIO PROCOPIO                                                  34     
GIUSEPPINA CAMBREA                                                   18     
GIUSEPPA COTRUPI                                                        4     

Movimento 5 stelle
GIUSEPPE DETTO FABIO AUDDINO                                 958     
SALVATORE SALVAGUARDIA                                           879     
VINCENZO CAMINITI                                                    857     
DAVIDE SERGI                                                             671     
DANIELE MORABITO                                                     578     
VINCENZO D'AFRICA                                                    464     
MELANIA DI BELLA                                                       390     

L'Altra Calabria
GIUSEPPE MESIANO                                                     596     
NICOLA LIMONCINO                                                    487     
CARMELO GIUSEPPE NUCERA                                        357     
MARIA CARMELA MONTELEONE                                      230     
FORTUNATA CHINDEMI                                                 154     
DOMENICO LUPPINO                                                     98     
ROSA INARTA                                                               84    

 

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