Tutti gli articoli di Politica
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Partito democratico
SEBASTIANO DETTO SEBY O SEBI ROMEO 12288
NICOLA IRTO 12014
DOMENICO DONATO DETTO MIMMO BATTAGLIA 10450
GIUSEPPE GIORDANO 6428
VINCENZO BOMBARDIERI 2252
DOMENICO IDONE 2102
MARIA STELLA CIARLETTA 216
Oliverio presidente
FRANCESCO D'AGOSTINO 7942
DOMENICO MALLAMACI 7158
VINCENZO NOCITI 1899
VINCENZO ATTILIO SALVATORE LOIERO 1828
MARIA GIUSEPPINA BARBERA 614
ALBERTO TULLIO CALABRO' 385
GIUSEPPA COMI 22
Democratici Progressisti
GIUSEPPE DETTO PEPPE NERI 5000
DOMENICO CREAZZO 3692
ANNUNZIATO DETTO TITO NASTASI 2920
GIUSEPPE DETTO PINO FALDUTO 2168
ALFONSO MARIA MARTINO 1827
GABRIELE ALVARO 1537
MARIAGRAZIA COPPA 9
Calabria in rete- Campodemocratico
ROCCO SCIARRONE 2414
ELIO VITTORIO DETTO ELIO BELCASTRO 1555
FRANCESCO ZAPPAVIGNA 652
VINCENZO MARIA ROMEO 362
ANTONIO GIUSEPPE CARCO' 293
DOMENICO CATALANO 1
ELEONORA FILOCAMO
La sinistra
GIOVANNI NUCERA 3315
GIUSEPPE LONGO 2325
DOMENICO PANETTA 2178
LORENZO FASCI' 1723
ROSARIO ROCCA 1028
PATRIZIA BRIGIDA LABATE 570
ROMINA LEOTTA 467
Autonomia e diritti
BRUNO BAGNATO 3357
RAFFAELE SAINATO 2136
AUGUSTO MINNITI 1882
GIUSEPPE CAUTELA 1268
COSIMO EMANUELE FRENO 691
ANGELICA PLACANICA 390
FERDINANDO CASTELLANO 215
Nuovo Cdu
MARIO MAZZA 1792
BRUNO BARILLARO 1637
MASSIMO CANANZI 559
SEBASTIANO VALENSISE 365
GIUSEPPE RASCHELLA' 207
FILIPPO MARIA ALIQUO' 201
ALBERTA IN DE DOMENICO GIUFFRE' 101
Centro Democratico
PASQUALE MARIA TRIPODI 6120
VINCENZO AMODEO 3404
CARMINE MURDICA 967
DARIO MARANDO 809
ANTONIO CATALDO 563
FABIO MARTINO 408
MARIA RETTO 42
Forza Italia
ALESSANDRO NICOLO' 7046
DOMENICO GIANNETTA 4084
GESUELE VILASI 2694
GIUSEPPE PIRROTTA 2289
DOMENICO LUIGI PAOLO SQUILLACE 1371
GIUSEPPE SERRANO' 869
MANUELA MAMMONE 134
Casa delle Libertà
FRANCESCO CANNIZZARO 6109
GIUSEPPE PEDA' 5009
CLOTILDE MINASI 4391
FRANCESCO ANTONIO CRINO' 3492
DANIELE ROMEO 3178
ALFONSO PASSAFARO 1875
GIANFRANCO ROSARIO ARICO' 308
Fratelli d'Italia- Alleanza nazionale
LUIGI TUCCIO 1224
COLOMBA BONFA' 363
CARLO CASTELLANI 262
CARMELO DOMINICI 214
VINCENZO MARULLA 127
FRANCESCO FERRARO 48
Nuovo centrodestra
GIOVANNI ARRUZZOLO 5920
LUIGI FEDELE 4840
CANDELORO IMBALZANO 3666
PASQUALE ROMEO 645
FRANCESCO SICLARI 570
PAOLA LEMMA 331
NATALIA BELLANTONI 22
Unione di centro
FRANCESCO VILASI 603
ANTONIO GREGORIO MONTAGNESE 67
GIUSEPPE MARRA 66
VINCENZO ATTANA' 63
GREGORIO PROCOPIO 34
GIUSEPPINA CAMBREA 18
GIUSEPPA COTRUPI 4
Movimento 5 stelle
GIUSEPPE DETTO FABIO AUDDINO 958
SALVATORE SALVAGUARDIA 879
VINCENZO CAMINITI 857
DAVIDE SERGI 671
DANIELE MORABITO 578
VINCENZO D'AFRICA 464
MELANIA DI BELLA 390
L'Altra Calabria
GIUSEPPE MESIANO 596
NICOLA LIMONCINO 487
CARMELO GIUSEPPE NUCERA 357
MARIA CARMELA MONTELEONE 230
FORTUNATA CHINDEMI 154
DOMENICO LUPPINO 98
ROSA INARTA 84