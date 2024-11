Il senatore di Italia Viva in corsa come governatore nella prossima tornata elettorale in Calabria è intervenuto a Melissa: «La nostra terra deve credere in se stessa, nelle sue potenzialità e nella sua bellezza»

«Il Pd e M5S non hanno colto il nostro assenso alla proposta di un giovane sindaco a candidato a presidente della Calabria, noi andiamo avanti con la consapevolezza che il nostro progetto suscita sempre più curiosità». Così il senatore di Italia Viva candidato a Presidente della Calabria, Ernesto Magorno, intervenuto nel corso di un incontro a Melissa.

«Il senso del nostro impegno nella campagna elettorale per le regionali calabresi è quello di affermare un progetto politico che riporti la Calabria sui binari dello sviluppo - afferma il senatore - e ciò è possibile soprattutto se questa terra inizia a credere in se stessa, nelle sue potenzialità e nella sua bellezza. La mia terza tappa mi ha portato a Melissa, luogo simbolo di una Calabria operosa e che vuole battersi per i propri diritti, così come avvenuto qui con le lotte contadine che hanno consentito non solo ai calabresi ma a tutto il Sud di emanciparsi da ingiustizie e soprusi».

«Ci auguriamo tutti di esserci lasciati alle spalle il periodo più duro dell'emergenza sanitaria - conclude Magorno -, che anche in Calabria ha segnato sofferenza e crisi economica. Ecco perché ritengo fondamentale ogni cittadino si affidi alla scienza e non abbia esitazioni nel vaccinarsi perché il vaccino è l’unica arma per uscire dall’incubo della pandemia. Chi usa termini come "cavia" manca di rispetto a chi ha perso la vita in questi anni difficili e a chi lavora in prima linea contro il Covid. Io stesso stamattina ho fatto la prima dose, a Mendicino, rispettando rigorosamente il mio turno».