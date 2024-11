VIDEO | Da Lamezia, il coordinatore della coalizione ha però rinnovato il suo invito ai democrat a sedersi intorno a un tavolo per ragionare insieme in vista delle elezioni: «Spero che il rapporto si recuperi»

Un vertice operativo per lavorare sulle liste, definire il programma e calendarizzare le attività sul territorio. Il centrosinistra calabrese, coordinato da Luigi Incarnato, va avanti a barra dritta verso le regionali del prossimo 26 gennaio a sostegno del governatore uscente Oliverio. A Lamezia il coordinatore Luigi Incarnato ha incontrato alcune delle figure nevralgiche di questa fase senza lesinare critiche all’atteggiamento del Partito Democratico che continua a negarsi e a rifiutare di sedere ad un tavolo (con l’eccezione dei dissidenti), ma allo stesso tempo sta vedendo cadere nel vuoto uno dopo l’altro i tentativi di trovare una figura da candidare alla presidenza.

«E’ come se stessero cercando candidature a prescindere – ha detto Incarnato – la politica ha delle regole, delle forme attorno alle quali si sviluppano i ragionamenti e tutto questo, purtroppo, non è stato osservato. Non da noi che, anzi, abbiamo tentato tutte le strade per ragionare con il Pd insieme». Ma la speranza è l’ultima a morire e così l’invito al Pd affinché si possa arrivare ad unica candidatura, quella di Oliverio è ancora valido. «Spero che il rapporto si recuperi – ha aggiunto il coordinatore – fino all’ultimo secondo cercheremo di fare una coalizione civica, di centrosinistra, progressista che guardi alla Calabria e ai suoi problemi».

