Le elezioni regionali hanno sancito la netta vittoria del centrodestra del presidente Roberto Occhiuto a cui sono andati ben 20 seggi, invece 9 seggi sono stati assegnati al centrosinistra capitanato da Pasquale Tridico. Tra i certi di avere un posto in Consiglio regionale, due rappresentanti della città di Palmi: per il gruppo di maggioranza Giuseppe Mattiani con la Lega ha totalizzato 12619 preferenze, mentre tra i tavoli dell'opposizione siederà l'attuale sindaco palmese Giuseppe Ranuccio che con il Partito Democratico ha ottenuto 10638 voti.

Palmi ha dimostrato responsabilità e coesione per garantire una maggiore considerazione rispetto agli interessi del territorio. La collettività esterna felicità per l’importante affermazione, con rinnovata speranza per il futuro. Dopo una campagna elettorale intensa, adesso i due potranno mettersi al lavoro per il popolo calabrese, con un occhio di riguardo alla propria città.