Il leader della Lega da Perugia ritorna sulla "bocciatura" di Mario Occhiuto: «Analizzeremo regione per regione, l'importante è dimostrare al mondo che l’Italia non è quella chiusa nelle stanzette di Conte, Renzi e Di Maio»

All’indomani dello stop della Lega al nome di Mario Occhiuto per la corsa alla presidenza della Regione Calabria e dopo le doglianze di Forza Italia che accusava gli alleati del Carroccio di negare pari dignità a tutti i componenti del tavolo del centrodestra, arriva una nuova presa di posizione di Matteo Salvini, che a Perugia, al mercato di Pian Massiano, ad una domanda sulla questione calabrese ha risposto: «Berlusconi ci è rimasto male? Un passo per volta, troveremo regione per regione le soluzioni migliori. L’importante – ha aggiunto - è dimostrare al mondo che l’Italia non è quella chiusa nelle stanzette di Conte, Renzi e Di Maio».