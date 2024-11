Allo scadere o quasi della presentazione delle liste (oggi fino alle 12) per le elezioni regionali in Calabria, in programma il 26 gennaio prossimo, si profila una corsa a quattro aspiranti governatori.

La corsa di Jole Santelli

L'ultimo nodo da sciogliere riguardava il centrodestra. E ieri mattina, con un post sul proprio profilo Facebook Occhiuto, in campo da mesi come candidato presidente in quota Forza Italia, ha annunciato la fine della corsa.



La candidatura di Occhiuto si è fermata davanti al 'no' della Lega, che invece ha dato l'ok a Jole Santelli, parlamentare, coordinatrice del partito in Calabria, e fino a pochi giorni fa vice dello stesso Occhiuto a Cosenza.



Sono sei LE LISTE a suo sostegno: Fratelli d'Italia, Forza Italia, Santelli presidente, Udc, Lega e Casa delle libertà.

Pippo Callipo per il centrosinistra

Sul fronte del centrosinistra, invece, dopo il passo indietro del governatore uscente, Mario Oliverio, annunciato con una lettera al segretario democratico Nicola Zingaretti, si lavora per la formazione delle liste in appoggio all'imprenditore Pippo Callipo.



LE LISTE consegnate a sostegno del re del tonno sono Pd, Io resto in Calabriae Democratici e progressisti.



È in dubbio l’ammissione alle elezioni regionali della lista 10 idee per la Calabria. All’atto della presentazione delle liste presso la Corte d’appello di Catanzaro, la Commissione centrale elettorale ha eccepito, nella documentazione prodotta dai delegati di “10 Idee per la Calabria”, la mancanza del collegamento delle liste provinciali con la candidatura a presidente, mancanza che potrebbe determinare l’esclusione della lista. A decidere sarà, comunque, il presidente della Corte d’appello entro le prossime 48 ore.



Il prof Aiello per i 5 stelle

Due, invece, LE LISTE per la candidatura di Francesco Aiello, docente dell'Università della Calabria, espressione del Movimento 5 stelle. Oltre alla formazione grillina ci sarà una lista civica: Calabria civica- Liberi di cambiare.



Dopo l'indicazione, Aiello ha superato la prova del voto online, ma solo con il 53%, mentre in alcuni ambienti M5s si puntava ad un appoggio a Callipo.

La sfida di Tansi

In campo anche il geologo Carlo Tansi, ex presidente della Protezione civile calabrese, con il movimento Tesoro Calabria. Tre LE LISTE a suo sostegno.



Prima dei passi indietro di Oliverio e di Occhiuto erano state registrate anche le rinunce di Francesco Di Lieto, vice presidente nazionale del Codacons e di Giuseppe Nucera, ex presidente di Confindustria Reggio Calabria («le nostre idee sono ben rappresentate da Jole Santelli», così ha annunciato il suo appoggio al centrodestra).



In queste ore, quindi, le segreterie dei candidati stanno lavorando senza soste per ultimare tutta la documentazione necessaria per la presentazione delle liste e consentire alla campagna elettorale di entrare ufficialmente nel vivo.