«Insistiamo su Mario Occhiuto. La politica deve ascoltare i territori». Così il consigliere regionale di Forza Italia, Domenico Tallini, che questa sera nel corso della trasmissione di LaC Tv, Pubblica Piazza (ogni lunedì alle 22.30), ha risposto al direttore Pasquale Motta che gli chiedeva se intende continuare a sostenere il sindaco di Cosenza, nonostante la ferma opposizione di Matteo Salvini.

Tallini ha rimarcato che, a suo parere, il leader della Lega ha bocciato la candidatura di Occhiuto in maniera superficiale. «È possibile che noi dobbiamo dipendere dall’impostazione di un partito che ha i suoi interessi radicati nel Nord? - ha proseguito il forzista catanzarese -. Possibile che il governatore della Regione debba essere scelto da un commissario padano, un certo Invernizzi?». Insomma, il fronte a difesa della candidatura del primo cittadino bruzio non arretra, in attesa di sapere quale sarà l’indicazione ufficiale del candidato del centrodestra che, d’altra parte, tarda ad arrivare, segno che la situazione resta molto complessa.