La smentita di Tajani ha rimesso ordine nel trambusto scoppiato in seno a Forza Italia nella mattinata di oggi, 20 settembre, dopo la pubblicazione su Il Giornale di una intervista in cui al Vicepresidente del partito veniva attribuita una dichiarazione secondo la quale la candidatura alla carica di governatore nell'ambito del centrodestra, per la Calabria spettasse alla Lega. «Solo un refuso» ha poi replicato Tajani.

Occhiuto è il candidato migliore

«La presidenza in Calabria sarà per Forza Italia - dice anche Mimmo Tallini - Il sindaco di Cosenza - rilancia il consigliere regionale - è il miglior candidato possibile. Abramo? La sua corsa nel 2005 fu penalizzata dai disastri di Chiaravalloti». Ecco l'intervista: