La candidata del centrodestra alle prossime regionali Wanda Ferro annuncia uno dei punti del suo programma, il mutuo sociale, appena approvato dal Consiglio regionale del Lazio

Catanzaro - Wanda Ferro annuncia di voler portare in Calabria un provvedimento appena approvato dal Consiglio regionale del Lazio. 'Grazie all’emendamento fatto approvare in Consiglio regionale da Francesco Storace della Destra e da Giancarlo Righini di Fratelli d’Italia, la Regione Lazio mette a disposizione di tantissime famiglie disagiate un nuovo mutuo sociale che consentirà di riscattare l’immobile in affitto al termine del pagamento dell’ultimo rateo. Sarà la Regione stessa a fare da garante presso gli istituti di credito. Ad un interesse dell’1 per cento, il rateo da pagare mensilmente fino a diventare proprietari sarà pari al venti per cento del salario percepito'.



'Ritengo che sia una norma di grande civilta’, che dovremo introdurre anche in Calabria, per affrontare l’emergenza casa e dare a tante famiglie l’opportunita’ di realizzare il sogno di avere una casa di proprieta’, pensando soprattutto ai disoccupati e ai lavoratori precari che non possono fornire le garanzie necessarie ad ottenere un mutuo dalle banche. Dare la sicurezza di una casa – aggiunge Ferro – , significa dare fiducia e speranza alle famiglie, per invertire il dato drammatico fornito dalla Svimez che vede nel Sud Italia nascere sempre meno bambini'.