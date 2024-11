«Il centrosinistra mette a disposizione di Callipo in Calabria una squadra competitiva, di rinnovamento, competenza e novità che contribuirà a rafforzare l'impegno per cambiare tutto e per contrastare la destra sovranista e populista che utilizza il mezzogiorno per la propaganda».



A dichiararlo in una nota il segretario del Pd Nicola Zingaretti dopo la presentazione delle liste (CONSULTA LE LISTE DI CALLIPO) che aggiunge: «Tutti al lavoro per quella rivoluzione dolce indicata da Callipo al servizio di una terra meravigliosa e piena di energie che merita rispetto, una classe dirigente consapevole delle sfide del futuro e non provocazioni finalizzate solo alla campagna elettorale».

A rischio una lista

È in dubbio l’ammissione alle elezioni regionali della lista 10 idee per la Calabria a sostegno del candidato presidente Pippo Callipo. All’atto della presentazione delle liste presso la Corte d’appello di Catanzaro, la Commissione centrale elettorale ha eccepito, nella documentazione prodotta dai delegati di “10 Idee per la Calabria”, la mancanza del collegamento delle liste provinciali con la candidatura a presidente, mancanza che potrebbe determinare l’esclusione della lista. A decidere sarà, comunque, il presidente della Corte d’appello entro le prossime 48 ore.



LEGGI ANCHE - Elezioni regionali 2020 in Calabria: candidati, data e guida al voto