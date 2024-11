Cambiare organizzazione per non perdere il treno del Pnrr. Cambiare per costruire i binari regionali su cui far viaggiare il Piano nazionale. Il governatore Roberto Occhiuto aveva in qualche modo anticipato le sue mosse nel corso dell'incontro a Catanzaro con i presidente delle commissioni per le Politiche europee delle Regioni: «La mia sensazione è che il Paese sia arrivato in ritardo con l'appuntamento del Pnrr. È come se avessimo riempito dei vagoni di risorse economiche senza aver costruito prima i binari».

La riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale, disposta dal nuovo regolamento approvato lo scorso 20 aprile, va proprio nella direzione di rendere più efficiente la macchina amministrativa della Cittadella per – è scritto nella deliberazione della Giunta – disporre di un modello «maggiormente funzionale alla realizzazione del programma di Governo anche in considerazione dell'esigenza cogente di garantire una corretta e puntuale attuazione» del Pnrr.