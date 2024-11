Giunta all'insegna dei tagli quella tenutasi nella giornata di ieri. Scendono i dipartimenti. Commissariate le fondazioni. Azzerate le Aterp.

Catanzaro - Sforbiciata al via. La giunta regionale tagli i dipartimenti. La riduzione da quattordici a dieci unità, annunciata da Mario Oliverio è stata approvata dall'esecutivo di palazzo Alemanni. Il risparmio complessivo ammonterà a due milioni per le casse dell'ente.



Nulla da fare per i presidenti di alcune fondazioni. Commissariate Calabria Etica, Terina e Film Commission.



Le poltrone lasciate vuote da Pasqualino Ruberto, Pasqualino Scaramuzzino e Ivano Nasso vanno momentaneamente a Carmelo Barbaro, Carmelo Salvino e Pasquale Anastasi.



Rinviata invece la nomina dei dirigenti reggenti destinati a rimpiazzare i capi di dipartimento destinati a decadere tra meno di 24 ore. Se ne parlerà con ogni probabilità nella prossima riunione della giunta prevista per la giornata di martedì. Azzeramento anche per i vertici delle Aterp.



Affrontato dall'esecutivo il capitolo ambiente. La regione chiederà infatti al governo di dichiarare lo stato di emergenza a seguito dell'ondata di maltempo.



Sul fronte della sanità, disco verde, infine, alla stipula del contratto per il nuovo ospedale della piana di Gioia Tauro.

Tutti gli approfondimenti nel tg di LaC news 24 (Canale 19), o in diretta streaming su www.lactv.it alle 14.15 e alle 20.00