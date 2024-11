Al centro degli appuntamenti, previsti a Monasterace, Bovalino, Mammola e Caulonia, temi che interessano lo sviluppo del comprensorio

Il presidente della Giunta regionale, Mario Oliverio, domani 29 agosto, sarà nel comprensorio della Locride per una serie di incontri e sopralluoghi su realtà e temi che interessano lo sviluppo del comprensorio.





Il programma

Alle ore 10,30 a Monasterace visiterà il cantiere per la messa in sicurezza del sito archeologico "Antica Kaulon" che, collocato a fronte mare, ha rischiato di essere distrutto dall'erosione costiera. Dopo i primi interventi di emergenza, oggi sono in corso i lavori per un intervento risolutivo che consente l'avvio di una fase di indagine e ulteriore valorizzazione dell'area.

Alle ore 12, al Comune di Bovalino si terrà un incontro per un bilancio sull'efficacia degli interventi d'emergenza realizzati a luglio per garantire un corretto smaltimento dei reflui ed impedire l'inquinamento marino. Sarà l'occasione per la definizione degli interventi strutturali nell'ambito della depurazione e del rischio costiero.





Alle ore 15 il presidente Oliverio sarà sulla Diga del Lordo per un esame degli interventi necessari per la messa in esercizio dell'invaso ed alle ore 17 a Mammola, al Musaba per incontrare gli artisti Nike Spatari e Hiske Maas, promotori e realizzatori di un parco artistico diventato un punto di riferimento culturale e turistico della zona.





La giornata si concluderà a Caulonia, dove il presidente Oliverio incontrera' il sindaco di Riace Mimmo Lucano e, nell'ambito dell'evento "Kaulonia Tarantella Festival", saranno intervistati dal giornalista del Corriere della Sera, Tommaso Labate.