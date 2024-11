Il dipartimento Sviluppo economico della Regione ha liquidato due milioni di euro a favore dei Comuni interessati della Provincia di Crotone, finalizzati alla proroga dell'esercizio provvisorio dello scalo aeroportuale

Ai Comuni sono stati liquidati 2 milioni, con cui è stato anticipato l’8% dell’annualità 2011 ed il 15% delle somme relative all’annualità 2012, provenienti dalle royalties. Soldi che serviranno per prorogare lo stato di esercizio provvisorio dell'aeroporto Sant'Anna di Crotone. Nei prossimi giorni i Comuni coinvolti dovranno provvedere al trasferimento delle somme alla curatrice fallimentare della società aeroportuale.



"L'infrastruttura di Crotone assume un ruolo strategico per un vasto comprensorio - ha dichiarato il presidente Oliverio - il rilancio dell'aeroporto costituisce per la Regione una priorità e per questo abbiamo assunto concrete iniziative affinchè sia garantita l'attività".