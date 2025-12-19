Nel corso della seduta del Consiglio regionale del 18 dicembre, si è definito l’assetto delle commissioni consiliari permanenti con la nomina di Elisabetta Santoianni alla presidenza della Sesta Commissione Agricoltura e foreste, Attività produttive, Consorzi di bonifica. L’esponente di Forza Italia, eletta nella circoscrizione Nord (Cosenza) in occasione delle ultime consultazioni regionali con un significativo consenso di 10.661 preferenze, ha ottenuto la guida dell’organismo con 20 voti favorevoli su 28 presenti. Santoianni sarà affiancata dalla consigliera Filomena Greco (Casa Riformista - Italia Viva), eletta Vice Presidente con 8 voti. Si tratta di un incarico di primo piano per la Santoianni, alla sua prima legislatura, che si troverà a gestire competenze strategiche per l'economia calabrese, dall'agricoltura e forestazione alle attività produttive, passando per i consorzi di bonifica, la gestione delle risorse naturali, lo sviluppo delle aree interne, fino allo sport e alle politiche giovanili.

A margine dell'elezione, la neopresidente ha espresso profonda gratitudine verso l'Assemblea per la fiducia ricevuta, dichiarando di voler affrontare il nuovo mandato con un forte senso di responsabilità e spirito di servizio. L'azione della Commissione si muoverà in un solco di piena collaborazione istituzionale e in continuità con l'operato già avviato dall'Assessorato regionale competente, con il chiaro obiettivo di rafforzare politiche efficaci capaci di fornire risposte concrete alle istanze provenienti dai diversi territori della regione.

Un'attenzione particolare sarà dedicata alla salvaguardia delle aree interne e alla protezione delle minoranze linguistiche, considerate una risorsa culturale e identitaria imprescindibile per la Calabria. Richiamando con orgoglio la propria appartenenza alla comunità arbëreshe e la sua esperienza istituzionale maturata sul territorio, Santoianni ha assicurato una sensibilità speciale nel garantire pari dignità e valorizzazione a tutte le realtà linguistiche regionali.

In conclusione, la Presidente ha delineato un metodo di lavoro basato sull'ascolto e sul confronto costante, finalizzato a consolidare i traguardi raggiunti e a orientare lo sguardo verso le grandi sfide della sostenibilità ambientale e dello sviluppo produttivo, mantenendo come priorità assoluta il sostegno alle nuove generazioni. Contestualmente alla guida della VI Commissione, Elisabetta Santoianni ha rafforzato la sua presenza negli organi di controllo dell'ente essendo stata eletta, nella stessa seduta, anche Segretario della Commissione speciale di vigilanza con 18 voti.