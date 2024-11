Il caso era stato sollevato dalla nostra testata: la Regione convoca un tavolo di concertazione per discutere dell'emergenza che investe l'istituto agrario di Cirella e non invita il sindaco neo eletto di Diamante Ernesto Magorno che decide così di scrivere al consigliere regionale Mauro D'Acri con delega all'Agricoltura, missiva che riportiamo integralmente:

-----

Egr. on. D’Acri,

ho appreso dagli organi di stampa che lo scorso 8 luglio presso l’hotel S. Michele di Cetraro si è svolto un “tavolo di concertazione sullo stato e le prospettive dell'istituto tecnico agrario di Cirella”. Tale tavolo è stato indetto con una convocazione recante la sua firma a cui sono stati invitati anche i sindaci del territorio ad eccezione del sindaco di Diamante. E, da come sembrerebbe, non è stata invitata neanche l’Amministrazione provinciale.

Appare piuttosto strano e inspiegabile che nella lista degli invitati manchi proprio il sindaco del comune dove ha sede l’istituto Agrario di Cirella e che tra l’altro è anche Senatore della Repubblica, quindi referente delle istituzioni non solo per Diamante ma per l’intero territorio.

Voglio davvero sperare che si tratti di una “dimenticanza” in buona fede e non di una scorrettezza istituzionale e politica volutamente commessa nei miei confronti e che in futuro eviterei di ripetere in quanto rappresenta una pesante caduta di stile che non fa bene a nessuno : né a chi la effettua, nè a chi la subisce e, soprattutto, né alla crisi dell’Istituto Agrario di Cirella verso il cui futuro la mia attenzione resta comunque alta e anche quella della mia comunità che non consentirà mai che i terreni dell’Istituto Agrario finiscano nelle mani di privati alimentando, così , speculazioni che niente hanno a che fare con il rilancio della scuola.

Quindi, a prescindere da quanto verificatosi, da uomo delle istituzioni che ama fortemente la propria terra, nella qualità di Sindaco di Diamante, di senatore e anche di segretario della Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare, come ho sempre fatto, confermo la mia totale collaborazione e il mio fattivo impegno a sostegno di ogni azione si voglia intraprendere per garantire la sopravvivenza e la valorizzazione dell’Istituto Tecnico Agrario di Cirella.

----

LEGGI ANCHE:

Diamante, l’emergenza dell’istituto Agrario e i “dispetti” di Oliverio a Magorno