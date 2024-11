Il sindaco Manna, insieme ai lavoratori dei call center, incontra l'assessore regionale Musmanno

Il sindaco di Rende Marcello Manna, ha incontrato nella sede municipale l’assessore regionale ai trasporti Musmanno ed i rappresentanti sindacali di alcuni call center operanti nel parco industriale.

Lamentano i lavoratori, la mancanza di un servizio di trasporto pubblico per raggiungere il posto di lavoro situato in una zona in cui non esiste alcun tipo di collegamento.





Musmanno, nel ribadire con chiarezza le difficoltà incontrate nel tentare di riordinare un settore bisognoso di regole nuove, si è detto disponibile a studiare una soluzione entro il mese di settembre.

Ha quindi chiesto all’amministrazione comunale e al dirigente Francesco Azzato di predisporre una bozza di percorso, con punti di raccolta dei viaggiatori a Cosenza e a Rende, con l’idea di chiedere ai concessionari di prolungare verso la zona industriale, una delle linee già autorizzate, così da superare agevolmente ed in tempi ristretti ogni ostacolo di tipo burocratico.