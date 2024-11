La filosofia è quella della politica aperta e del contatto con i cittadini. Per questo il programma elettorale del candidato a sindaco di Rende Massimiliano De Rose, alla guida di una coalizione civica variegata, è ancora work in progress. Nel corso di una partecipata convention sono state presentate le tre liste, costruite intorno ad un’aggregazione in cui figura il movimento Idee in Circolo, fondato dall’ex segretario cittadino del Pd Francesco Adamo, La Terza Rende di Carlo Petrassi e la sigla #Cambiamenti promossa dall’ex assessore alla cultura Vittorio Toscano. A sostegno della coalizione anche una parte del Pd, quella che si richiama alle posizioni di ZonaDem e del consigliere regionale Mimmo Bevacqua.