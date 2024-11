Tra i nuovi ingressi a Palazzo dei Bruzi Michelangelo Spataro e Francesco De Cicco che prenderanno il posto di Vittorio Sgarbi e Matilde Spadafora Lanzino. Tutto deciso anche per la nuova giunta targata Manna. Il rimpasto, in entrambi i casi, sarà ufficializzato dopo le elezioni provinciali

Si profila un doppio rimpasto di giunta nell’area urbana cosentina. A Palazzo dei Bruzi il sindaco Occhiuto ha trovato l’intesa con il gruppo dei cosiddetti malpancisti, i sei consiglieri comunali dissidenti, con cui non sono mancate le tensioni nelle ultime settimane, culminate con l’abbandono dell’aula durante l’approvazione della pratica di bilancio.

Uno di loro, Sergio Del Giudice, ha trovato posto nella lista Cosenza Azzurra, presentata da Forza Italia alle provinciali, con ottime chance di essere eletto potendo contare su un’ampia base di consensi tra i consiglieri di fascia.





E altri due, Michelangelo Spataro e Francesco De Cicco, entreranno in giunta. A cedere loro il posto nell’esecutivo comunale saranno Vittorio Sgarbi e Matilde Spadafora Lanzino.

L’avvicendamento dovrebbe concretizzarsi dopo il voto del 29 gennaio ed aprirà le porte del consiglio comunale a Carmelo Salerno e Pasquale Sconosciuto.

A Rende domani pomeriggio si procederà all’elezione del nuovo presidente consiglio comunale. Sarà l’esponente del Nuovo Centro Destra Mario Rausa. Tutto deciso anche per la nuova giunta. Il partito gentiliano indicherà due elementi al sindaco Manna da accogliere nel nuovo esecutivo di cui faranno parte anche Marina Pasqua e Ida Bozzo entrambe riconfermate, Anna Maria Artese, presidente del consiglio uscente, Pino Munno e Pierpaolo Iantorno. Ma anche in questo caso al rimpasto si procederà dopo l’elezione del consiglio provinciale, per non modificare l’attuale assetto di amministratori chiamati al voto.



Salvatore Bruno