Dalla riunione di maggioranza di ieri sera convocata dal sindaco Sandro Prinicipe, è saltata fuori la bozza quasi definitiva della giunta di Rende. Tante le conferme alle indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi. I nomi saranno confermati mercoledì alle 18 quando si terrà il primo consiglio comunale.

Rende, ecco la giunta di Sandro Principe

Si parte dal vicesindaco, nessun dubbio su Fabio Liparoti che riceverà la delega all’Urbanistica. Nella squadra di governo anche i due più votati Andrea Cuzzocrea (Lavori Pubblici ed efficientemente energetico) e Pierpaolo Iantorno (Bando, Sviluppo a Attuazione). A Daniela Ielasi toccheranno le Politiche Sociali, mentre a Veronica Stellato Commercio e Attività Produttive. Oltre alla seconda carica di via Rossini ci sarà un altro esterno: Federico Jorio che si occuperà di Bilancio e Sanità. Resta da colmare una casella: Italia del Meridione indicherà un nominativo femminile entro il weekend.

Chi entra in consiglio comunale (presidente Adamo) con la surroga

Stabilita la giunta di Rende, scatteranno in automatico le surroghe in consiglio comunale la cui presidenza dovrebbe finire a Francesco Adamo di “Innova Rende”. Per ciò che concerne la lista “Insieme per Rende” (la più votata), dai non eletti accedono al pubblico consesso Clelio Gelsomino e Francesca Cufone. “Rende Avanti” permetterà a Massimo La Deda di partecipare ai lavori dell’assise. Dopo Ielasi altro nome vicino ad AttivaRende di Mimmo Talarico che in questo modo ottimizza al massimo l’attività elettorale. “Rende Riformista”, infine, farà accomodare tra gli scranni di piazza Matteotti Luigi Superbo.