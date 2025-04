Dopo l’ufficialità data ieri da Sandro Principe, anche gli ex grillini avanzano la propria proposta alla città. Acque agitate in Avs, mentre i democrat sono convintamente a sostegno di Giovanni Bilotti

A poche ore dall'ufficialità data da Sandro Principe ieri sera, anche il Movimento 5 Stelle annuncia «con convinzione» la candidatura di Rossella Gallo a sindaca della città di Rende per le prossime elezioni amministrative. Lo fa con una nota congiunta della parlamentare Anna Laura Orrico, del coordinatore provinciale Giuseppe Giorno e del Gruppo Territoriale che propongono la figura dell'avvocato come una scelta di chiarezza politica e non di isolamento. Di fatto, si sancisce la rottura con il Partito Democratico che invece ha deciso di appoggiare, con altrettanta convinzione, la corsa dell'ingegnere Giovanni Bilotti.

Già una settimana fa avevamo annunciato la probabile frattura, al netto dell’indisposizione degli ex grillini generata dall’intenzione paventata dai democrat. Nemmeno la proposta del ticket (Bilotti sindaco-Gallo vice) fece breccia. Restando all’interno della coalizione di centrosinistra, c’è da evidenziare acque agitate anche in Avs. Non senza mal di pancia, con figure che seguiranno Principe ed altre che avrebbero preferito non rompere l'asse nazionale col Pd, AVS dovrebbe convergere sui pentastellati. Almeno secondo quanto detto ieri dal segretario regionale Fernando Pignataro.

Elezioni Rende, il M5S candida Rossella Gallo

«Si chiude oggi una lunga fase di interlocuzione con le altre forze politiche, condotta con spirito costruttivo, responsabilità e apertura. Un percorso che, purtroppo, non ha prodotto gli esiti auspicati - hanno detto Orrico, Giorno e i militanti -. A pesare sono state scelte personalistiche, rigidità e la proposta di candidature imposte, lontane dal metodo partecipativo e condiviso che avevamo auspicato. La nostra posizione non nasce da chiusure pregiudiziali, ma dal rifiuto netto di logiche che sviliscono il senso stesso dell’impegno civico».

«Abbiamo lavorato per costruire un’alternativa vera, che fosse espressione di un'identità politica chiara, coerente e radicata nel campo progressista, in linea con ciò che il Movimento 5 Stelle rappresenta in Europa e in Italia. Non possiamo, né vogliamo, annacquare i nostri valori per sostenere proposte che, pur proclamandosi civiche o fintamente scelte dal popolo, si rivelano funzionali ad apparati logori o alle ambizioni di pochi. La città merita di più» hanno aggiunto presentando la candidatura a sindaco di Rossella Gallo a sindaco di Rende.

«È per questo che oggi, con orgoglio e senso di responsabilità, rivendichiamo il nostro ruolo in città. Un ruolo - hanno proseguito - che in queste elezioni ci vede in prima linea nel campo progressista. In un contesto politico frammentato e inquinato da alleanze trasversali, la nostra proposta è chiara: rappresentiamo l’alternativa vera al centrodestra, che a Rende ha governato direttamente o indirettamente negli ultimi vent’anni, e ai personalismi trasversali che hanno lasciato dietro di sé solo macerie politiche, disastri finanziari e commissariamenti per mafia.

Chi è Rossella Gallo

«Rossella Gallo, giovane professionista, avvocata, cittadina attiva e consapevole, è per noi la figura ideale per rappresentare una proposta politica nuova, coraggiosa, pulita alle elezioni di Rende. La sua candidatura - hanno detto dal M5S - incarna una rivoluzione autentica: un cambiamento profondo, capace di parlare alla città con sincerità, competenza e passione. Una proposta che si rivolge a tutti e tutte, senza distinzioni, nel segno del rispetto, della giustizia sociale e della partecipazione. Rende è una città che possiede cultura, grazie alla presenza dell’Università della Calabria; produttività, grazie a due importanti aree industriali; storia e bellezza, grazie al suo straordinario centro storico».

«Ma è anche una città ferita da anni di cattiva amministrazione - hanno scritto ancora -. Oggi, più che mai, è il momento di voltare pagina e iniziare a costruire quel futuro che ci è stato negato. La nostra non è una scelta di isolamento – come qualcuno ha voluto impropriamente descrivere evocando un Aventino – ma un atto di chiarezza politica. Scegliamo di rompere gli schemi che per oltre vent’anni hanno impedito alla città di esprimere il proprio potenziale, imprigionandola in logiche di potere che nulla hanno a che fare con il bene comune».

«Il programma che accompagnerà la candidatura di Rossella Gallo per le elezioni di Rende è incentrato su temi concreti e urgenti: trasparenza amministrativa, difesa dei diritti di tutti e tutte, consumo di suolo zero, verde pubblico e tutela ambientale, inclusione sociale reale. Intendiamo costruire un’amministrazione che ascolti, che pianifichi con visione e che agisca con coraggio. Un'amministrazione che metta al centro le persone, la dignità del lavoro, la qualità della vita. Il Movimento 5 Stelle si presenta a queste elezioni con una proposta credibile, pulita e radicalmente alternativa. Lo fa con l’entusiasmo di chi non ha nulla da difendere se non i valori in cui crede, e con la forza tranquilla di chi guarda al futuro con speranza, visione e determinazione».