Il premier Renzi, a Cosenza, per chiudere la campagna elettorale di Oliverio

Non sarà una piazza gremita ad accogliere il Premier Matteo Renzi, quest'oggi atteso a Cosenza, per chiudere la campagna elettorale di Mario oliverio. A deciderlo è stato il prefetto di Cosenza, Gianfranco Tomai, che ha preferito una visita blindata per evitare problemi di ordine pubblico. Per Renzi quindi non ci sarà nessun bagno di folla, l'incontro si svolgerà nell’auditorium Guarasci del liceo classico Telesio di Cosenza che può contenere circa 800 persone.

LEGGI ANCHE:

Elezioni regionali: come e quando si vota

Quagliariello: 'Scopelliti una miscela di contraddizioni, un vorrei ma non posso'

Regionali, il giorno dei big: Renzi, Alfano, Carfagna e Meloni

SPECIALE REGIONALI: TUTTE LE NOTIZIE