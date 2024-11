Il leader del Pd apre la direzione del partito con l’analisi del voto in Emilia e Calabria, e loda il nuovo governatore Mario Oliverio, a cui spetterà un compito difficilissimo.

“Mario ha una responsabilità gigantesca – ha dichiarato Matteo Renzi – quella di riportare non solo la legalità, ma l’idea di sviluppo in Calabria. (…) Le elezioni regionali in Calabria si sono vinte per lo straordinario risultato di Oliverio e del Pd calabrese, e la sua vittoria dimostra che il Pd è un partito plurale”.