Il Premier è arrivato in Calabria per la cerimonia di abbattimento dell'ultimo diaframma della galleria di Mormanno. 'Da questo cantiere tagliamo i pregiudizi sul nostro paese'

"La Salerno-Reggio Calabria - ha affermato il premier da Mormanno- è diventata il simbolo delle cose che non vanno. Alla stampa estera i giornalisti, quando ho annunciato per il 22 dicembre la conclusione dei lavori di ammodernamento e l'inaugurazione, si sono messi a ridere. E ridevano dell’Italia. In questo cantiere - ha proseguito - tagliamo i pregiudizi nei confronti del nostro Paese. Ci vuole un'Italia che corre e che fa le cose e non che ingrassa i conti correnti degli avvocati per le varie cause". "Noi il Sud lo riprendiamo punto per punto, centimetro per centimetro, e lo riportiamo alla guida del Paese - ha detto ancora il premier - la politica politicante, quella che è sui giornali e nei programmi Tv, le discussioni interne tra i partiti e tra gli addetti ai lavori sono tutte cose che agli italiani non interessano, c'è un Paese che va rimesso in moto e noi lo rimettiamo in modo facendo quello che dobbiamo fare".



Il Premier è arrivato a Mormanno per la cerimonia di abbattimento dell'ultimo diaframma della galleria di Mormanno della Salerno-Reggio Calabria. ad attenderlo il presidente dell'Anas Gianni Vittorio Armani. Alle 13.30 sarà al distretto Cyber Security presso la sede di Poste Italiane a Cosenza.