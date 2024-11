Il premier sarà alla punta dello stivale il prossimo 21 Novembre per chiudere la campagna elettorale di Mario Oliverio. Il 13 Dicembre parteciperà all'assemblea nazionale del Pd a Reggio. Ma la Cigl è pronta alla mobilitazione

Catanzaro - La Cgil contro Il Pd. Il muro contro muro è tutto a sinistra. Il sindacato di Susanna camusso prepara un'accoglienza a suon di barricate e proteste al premier che ha posticipato al prossimo 21 Novembre la visita prevista inizialmente per la giornata di domani nella nostra regione. Matteo Renzi sarà alla punta dello stivale per chiudere la campagna elettorale di Mario Oliverio, certo non il suo candidato ideale. Per mesi, tentando di impedire le primarie, il premier ha provato vanamente a metterlo in fuorigiuoco. Ma questa volta non troverà tappeti rossi. E l'assemblea nazionale del Partito Democratico, prevista per il giorno di Santa Lucia, il 13 dicembre, dovrebbe servire a mettere il cappello sull'eventuale vittoria dell'ex presidente della provincia di Cosenza.



Ma proprio in occasione della direzione nazionale, a contestare il primo ministro ci sarà con ogni probabilità il principale sindacato della sinistra, pronto ad inveire contro chi sostiene la Cgil vuole cancellare i diritti dei lavoratori. La tensione è palpabile. Ieri Lorenzo Guerini e Matteo Orfini, rispettivamente vicesegretario e presidente del Pd hanno chiesto un intervento del leader nazionale del sindacato Susanna Camusso. << Siamo preoccupati – hanno detto – per i toni minacciosi usati dal sindacato>>.



Intanto la Cgil marcia per la propria strada e fa appello alle forze dell'ordine per una giornata che intende preparare con cura affinché non si ripetano gli incresciosi episodi di Roma.