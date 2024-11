Il presidente del Consiglio a Cosenza per la chiusura della campagna elettorale, è stato accolto da un centinaio di manifestanti. Scontri e tafferugli anche con la Polizia

Cosenza - Un'accoglienza a suon di contestazione quella riservata al Premier Matteo Renzi in visita a Cosenza. Ad attendere il Presidente del Consiglio un centinaio di manifestanti, bloccati dalle forze dell'ordine a duecento metri dall'Auditorium destinato ad ospitare Renzi. Sono esponenti dei centri sociali e del comitato "Prendo casa", lavoratori in mobilità in deroga e precari degli uffici giudiziari, alcuni dei quali provenienti dalla Basilicata. Indossano maschere con foto di Renzi e nasi di Pinocchio, alcuni reggono uno striscione con la scritta "Sblocca Renzi". E durante l'attesa alcuni manifestanti avrebbero lanciato bottiglie e fumogeni contro le forze dell'ordine, cercando di sfondare il posto di blocco istituito dai militari che hanno risposto con una breve carica, servita solo a bloccare le intemperanze dei manifestanti.