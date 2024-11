Il premier Renzi si schiera a favore del governatore della Calabria Mario Oliverio, in seguito alle polemiche sulla rinuncia, da parte della Lanzetta, all’ incarico di assessore regionale

“Io sto col Pd calabrese e con Mario Oliverio. Sono rispettoso della vostra autonomia". Lo ha dichiarato, ad Antonio Ricchio del "Corriere della Calabria", il premier Renzi a Roma, dove si è appena conclusa la riunione dei rappresentanti del Partito democratico per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica. La polemica è nata in seguito alle dichiarazioni dell’ ex ministro Lanzetta, la quale ha dichiarato: “ non posso entrare in una giunta in cui siede pure Nino De Gaetano”.



Oliverio ha prontamente risposto: “Nella mia storia politica e amministrativa non c'è un solo atto che non vada in direzione del massimo rispetto della magistratura e dell'impegno per l'affermazione della legalità”.

