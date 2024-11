Il Consiglio di Stato si è pronunciato accogliendo la sospensiva la cui richiesta era stata avanzata nell’ambito del ricorso dall’Avvocatura di Stato contro la sentenza del Tar che aveva riabilitato Mascaro e la sua giunta. Rimangono dunque i commissari.

Immediato il commento di Mascaro che dalla sua pagina facebook afferma: «Continuerà la battaglia a difesa di Lamezia. Non saranno ingiusti provvedimenti giudiziari a fermare il mio amore per Lamezia ed il mio desiderio di cambiare un sistema intrappolato da logiche perverse. Continuerò a combattere per far trionfare la giustizia, continuerò a combattere per difendere un territorio massacrato dall’ignavia e dalla codardia».

«Continuerò comunque – ha aggiunto l’ex sindaco - a credere nella giustizia ed a credere nella possibilità di trasformare un sistema ingiusto che calpesta democrazia e diritti. Oggi più che mai, tutti dobbiamo difendere Lamezia. Viva Lamezia, viva la democrazia».

Nei prossimi mesi si terrà la sentenza di merito che vedrà il Consiglio di Stato pronunciarsi sul ricorso.