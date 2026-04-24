Nel centro della Costa degli Dei prende forma la competizione del 24 e 25 maggio. Il sindaco uscente non sarà della partita, mentre l’attuale vice guida “Ricadi nel cuore”. Dall’altra parte corre il consigliere di minoranza con “Vivere Ricadi”

A Ricadi prende forma la corsa alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Il termine ultimo per la presentazione delle liste scadrà domani, sabato 25 aprile, alle ore 12, in una tornata che nel Vibonese coinvolgerà 13 Comuni: Serra San Bruno, Tropea, Ricadi, San Calogero, Briatico, Limbadi, San Gregorio d’Ippona, Maierato, Acquaro, Monterosso Calabro, Spilinga, Vallelonga e Zaccanopoli.

Nel centro della Costa degli Dei si apre la fase del dopo Nicola Antonio Tripodi, eletto nel 2020. Il sindaco uscente non si ricandida, ma il fronte dell’amministrazione in carica punta su Domenico Locane, attuale vice sindaco e assessore, indicato come candidato alla guida della lista “Ricadi nel cuore”. La candidatura di Locane era stata ufficializzata nei giorni scorsi come espressione di un percorso «nato dal basso» e sostenuto da ambienti vicini alla maggioranza uscente.

Sul fronte opposto si muove Pasquale Mobrici, consigliere di minoranza uscente, già alla guida di un percorso politico alternativo all’amministrazione Tripodi. La sua candidatura arriva dopo settimane di confronto sul territorio e si colloca nel solco dell’opposizione consiliare, con l’obiettivo di costruire una proposta diversa per la guida del Comune.

Lista Vivere Ricadi

Le liste già presentate prima della scadenza vedono, accanto a Pasquale Mobrici nella lista “Vivere Ricadi”, Antonio Pontoriero, Rose Marie Pantano, Gianfranco La Torre, Saverio Mazzitelli, Agostino Pantano, Antonio De Carlo, Mario Rizzo, Maria Pia Guerrera, Giuseppe Natoli, Antonella Decarlo, Vanessa Caracciolo e Anna Maria Pantano.

Lista Ricadi nel cuore

Nella lista “Ricadi nel cuore”, guidata da Domenico Locane, figurano invece Francesco Giuliano, Giuseppe Loiacono, Nicola Lasorba, Fabio Muzzupappa, Caterina Pantano, Serafino Paparatto, Luana Paparatto, Federica Miano, Luana Mazzitelli, Domenico Tomaselli, Elena Saragò e Antonio Giofrè.

Salvo sorprese dell’ultima ora entro mezzogiorno di domani, Ricadi si prepara dunque a una sfida a due: da una parte la continuità amministrativa rappresentata da Locane, dall’altra la proposta alternativa di Mobrici. Dopo il deposito definitivo delle candidature, la campagna elettorale entrerà nella sua fase centrale in uno dei Comuni turistici più importanti della provincia.