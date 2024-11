L'associazione antimafia e la deputata del Pd stupite: 'Morello ha sempre denunciato il malaffare'

"Le notizie apparse sul sito di LaCnews24 in merito al monitoraggio sulle elezioni comunali di Limbadi suscitano non poche preoccupazioni ma anche stupore. Che il paese in questione non viva in liberta' ma sia fortemente condizionato dalla 'ndrangheta e dai suoi servi, questa non e' una novita'. Pare che in un'informativa dei carabinieri siano citate due liste per "frquentazioni con soggetti d'interesse"da parte di alcuni. Lo stupore ci ha colti nel leggere il nome di Giuseppe Morello quale capolista di una delle due. Non conosciamo i componenti delle liste ma per onore della verita' non possiamo non ricordare che e' stato proprio lo stesso Morello a denunciare al nostro Coordinamento una serie di vicende riguardanti la passata amministrazione. Allora abbiamo girato le sue denunce alla Questura di Vibo, affidandolo al Questore in persona. Quegli atti, poi, li abbiamo ritrovati nella relazione d'accesso, sul comune di Limbadi. Noi conosciamo questo di Giuseppe Morello, ecco perche' nel leggere stasera siamo rimasti attoniti. Credo che fare di tutta l'erba un fascio in un luogo come Limbadi sia molto pericoloso, ciononostante, invitiamo il signor Morello a controllare e fare piena luce su tutti i componenti della propria lista che noi, ripeto non conosciamo come non conosciamo quelli dell'altra in questione".





Bruno Bossio: Stupita, Morello difensore della legalità a Limbadi



"Apprendo con un certo stupore di una informativa dei Carabinieri nella quale si parla di rapporti con alcuni soggetti attenzionati dalle forze dell'ordine di Giuseppe Morello, candidato a Sindaco nel comune di Limbadi. Non conosco la composizione delle liste, tuttavia, per amore di verità, non posso non sottolineare che ho conosciuto Giuseppe Morello come militante politico sempre in prima linea nelle battaglie antimafia nella sua comunità. Le sue denunce, tra l'altro, sono state alla base della relazione di accesso al comune di Limbadi. Rimango dunque stupita dei contenuti di questa informativa e, mi auguro che, questo equivoco possa essere chiarito al più presto, allo stesso modo, chiedo a Giuseppe Morello di verificare in maniera rigorosa la composizione delle sue liste".