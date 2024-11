Il candidato del centrosinistra Mario Oliverio è il nuovo presidente, battuta nettamente Wanda Ferro.

E' Mario Oliverio il nuovo presidente della Giunta regionale in Calabria. Il candidato del centrosinistra supera il 60% e batte nettamente la rivale principale, Wanda Ferro, ferma al 23%. Buono il risultato di Nico D'Ascola di Alternativa Popolare, che supera la soglia di sbarramento. Dopo le comunali di Reggio Calabria, nuovo clamoroso tonfo per il Movimento 5 stelle, guidato da Cono Cantelmi.

Qui tutti i contributi andati in onda durante la maratona elettorale di LaC canale19.

Elezioni regionali, proiezioni Demoskopika - Si conferma il netto vantaggio di Mario Oliverio, candidato del centrosinistra, anche nel secondo exit poll di Demoskopika. Oliverio è al 58,7%, con una forbice tra il 57% e il 60%. Wanda Ferro è al 24%, D'Ascola al 9,5%, Cantelmi al 5,8% e L'Altra Calabria di Gattuso all'1,6%.

Elezioni regionali: alle 23 affluenza al 43,86%. Vince l’astensionismo

Proiezioni regionali Calabria - Oliverio in testa con il60%dei voti. Wanda Ferro, sostenuta da Forza Italia, Fratelli d'Italia e Casa della libertà è fermaal 23,2%; Nico D'Ascola di Alternativa Popolare all'8%; Cono Cantelmi del Movimento 5 stelle al 6,1%; Domenico Gattuso al 2,5%.

Affluenza alle 23: si conferma l'astensionismo il primo dato politico di queste elezioni regionali. L'affluenza è ferma al 44,10%, oltre 15 punti percentuali al di sotto della precedente tornata elettorale. A Catanzaro l'affluenza è al 42,75%, Cosenza al 44,53%, Crotone al 40,92%, Reggio Calabria al 44,75%, Vibo Valentia al 41,98%.

Affluenza alle 19 - Resta bassa l'affluenza alle urne,anche alle 19. Gli ultimi dati del Ministero dell'Interno segnalano un'affluenza del 34%. Più alta a Cosenza con il 36,6%, seguita da Catanzaro e Vibo Valentia, al 32%, Crotone al 23% e Reggio Calabria al 21%.

Regionali, Affluenza alle 12 - E' ancora presto per parlare di record storico della disillusione, ma di certo i dati sull'affluenza al voto in Calabria non lasciano ben sperare. A sei ore dall'apertura dei seggi, solo l'8,6% degli aventi diritto si è recato alle urne.

Le postazioni di voto sono attive dalle sette e rimarranno a disposizione degli elettori fino alle 23:00. Leggermente più alto il dato che riguarda le roccaforti dei cinque candidati a Presidente della regione. Il primato spetta a Catanzaro, il comune di Wanda Ferro (Fi) e Cono Cantelmi (M5S), dove ha votato il 13,76% degli aventi diritto. A cascata il 9,42% di Reggio Calabria, comune di Nico D’Ascola (Ncd) e Domenico Gattuso (L'Altra Calabria), e l'8,92% di San Giovanni in Fiore, il comune di Mario Oliverio (Pd). La provincia che ha registrato l'affluenza più alta è Cosenza (9,47%), seguita da Catanzaro (9,02%), Reggio Calabria (8,31%), Vibo Valentia (8,22%) e Crotone (8,17%).



In occasione delle ultime elezioni regionali, nel 2010, l'affluenza alle urne in Calabria è stata del 59,25%.Per le consultazioni in corso si teme un crollo del numero di votanti anche sotto il 50%.

