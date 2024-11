Guccione: 'La Regione comincia a liberarsi della gestione per occuparsi di programmazione, progettazione e controllo del servizio socio-assistenziale'

Nella giornata di ieri la Giunta regionale si è riunita sotto la presidenza del Presidente Mario Oliverio. Su proposta del Presidente Oliverio è stato autorizzato l’utilizzo delle risorse del Fondo Unico Pac per i progetti integrati di sviluppo locale (Pisl).Inoltre è stata fatta la presa d’atto della rimodulazione del piano finanziario approvato dal Comitato di Sorveglianza che riguarda il Fondo europeo per la pesca ed è stata costituita la consulta faunistica venatoria regionale.

Su proposta dell’Assessore Guccione, è stata approvata la ridefinizione degli ambiti territoriali intercomunali e la riorganizzazione del sistema dell’offerta per la gestione dei servizi socio-assistenziali. Si tratta di una delibera che rende operativo quanto era stato detto e denunciato nella conferenza stampa dei giorni scorsi, da parte del Presidente Oliverio e dello stesso Guccione, relativamente all’operazione di verità e di affermazione della legalità sulla situazione finanziaria delle strutture socio assistenziali e socio sanitarie della Regione.



In quella occasione il Presidente Oliverio disse che occorreva “liberare la Regione dalla gestione per valorizzare la programmazione e dedicarsi ai controlli”. Oggi, con questo atto, “dopo quindici anni – ha detto l’assessore Guccione – la Regione dà corso alla legge che consente il trasferimento delle competenze nel settore dei servizi socio-assistenziali ai Comuni capi-ambito. Finalmente la Regione comincia a liberarsi della gestione per occuparsi di programmazione, progettazione e controllo del servizio socio-assistenziale”.