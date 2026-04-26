Due compagini civiche si contenderanno il piccolo municipio grecanico ai piedi del Lago Menta – TUTTI I CANDIDATI
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Saranno due le liste in campo alle prossime elezioni comunali di Roccaforte del Greco. Una sfida diretta, senza terze opzioni, che vedrà confrontarsi Ercole Nucera e Paolo Ferrara come successori del primo cittadino uscente Domenico Penna.
Ercole Nucera torna sulla scena politica locale dopo aver già guidato il Comune in passato, esperienza che lo colloca tra i profili più conosciuti all’interno della comunità. Dall’altra parte Paolo Ferrara, professore universitario, rappresenta una candidatura di garanzia espressione di un percorso differente, legato al mondo accademico.
Le liste
Insieme si può per Roccaforte
Ercole Nucera candidato sindaco
Candidati consiglieri:
- Attinà Maria Valentina
- Vadalà Antonio
- Cuce’ Adolfo Francesco
- Iaria Rocco
- Gullì Antonino
- Pitasi Carmelo
- Pitasi Luigi
-
Liberi di Ricominciare con Ferrara Sindaco
Paolo Ferrara candidato sindaco
Candidati consiglieri:
- Albanese Maurizio
- Azzarà Antonino
- Cuzzola Antonino
- D’Agostino Domenico
- Greco Nicola
- Iero Basilio Giuseppe
- Leonardo Giuseppe
- Mafrici Simona
- Triolo Giuseppe
- Viglianisi Raffaella