‘Il Governo inizi a comprendere che la Calabria non è una regione di serie B, che i cittadini hanno diritto che gli venga garantita la sicurezza sulla Sa-Rc’

"A due anni dal suo insediamento a palazzo Chigi, il presidente del consiglio Matteo Renzi ci ha abituato a continui slogan tutto fumo e niente arrosto riguardo ogni problematica che affligge il paese ed il Mezzogiorno in particolare". A dichiararlo è Luigi De Rose, coordinatore regionale dei giovani di Forza Italia.

"Lo hanno capito gli italiani, lo hanno capito i giornalisti stranieri che ieri sono scoppiati a ridere, durante la conferenza con la stampa estera, difronte all'annuncio della ultimazione della Salerno Reggio Calabria per il 22 Dicembre.

Sappiamo benissimo - continua De Rose - che il concetto di ultimazione dell'arteria principale di collegamento per il governo consiste, non nel portare avanti i progetti già approvati di rifacimento autostradali ma in sostanza nel chiudere i cantieri e lasciare tutto come si trova. In pratica il sud avrà un' autostrada ultimata per il governo che in risalta è di fatto immutata e sostanzialmente al di sotto degli standard di sicurezza europei.



Ma ciò che è ancor più curioso è il riscontrare come si trascuri l'intervento in tratti come Altilia-Rogliano, ad alto rischio per numero incidenti verificatisi e sul quale grava una seria problematica di dissesto idrogeologico.

Il Governo inizi a comprendere che la Calabria non è una regione di serie B, che i cittadini hanno diritto che gli venga garantita la sicurezza sulla Sa-Rc e che non si può fare politica alla ricerca dello frase cattura applauso perché questa è prerogativa di altre attività da palcoscenico".