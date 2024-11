L'assemblea dei soci della Sacal ha confermato la fiducia nel Cda, nonostante le richieste della Regione, che aveva richiesto le dimissioni per formare una nuova governance

Stamani nel centro direzionale della Sacal, società di gestione dell'Aeroporto di Lamezia, si è tenuta l'assemblea degli azionisti, con la partecipazione del 95% dei soci pubblici e privati. All'ordine del giorno le "Dimissioni dell'intero Cda e conseguenti valutazioni e determinazioni a seguito delle indagini della magistratura: deliberazioni inerenti e conseguenti". Era stata la Regione a chiede al Consiglio d'amministrazione un passo indietro dopo le inchieste della magistratura. E invece l'assemblea dei soci ha confermato la fiducia nel Cd, e, si legge nella nota, "ha colto l'occasione per assicurare al Cda ogni sostegno per le più opportune azioni di rilancio dalle quali dipende l'ulteriore sviluppo dell'Aeroporto di Lamezia, infrastruttura strategica per la Regione Calabria".