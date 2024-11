Il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha annunciato che sono stati approvati dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici «due progetti fondamentali per il Mezzogiorno e per il completamento della dorsale europea con il Ponte sullo Stretto». Un fondo da 4,5 miliardi per i lavori riguardanti l’Alta velocità ferroviaria, ma come aveva già denunciato il governatore della Regione, Roberto Occhiuto, la Calabria resta tagliata fuori.

Nel tweet del leader del Carroccio, infatti, si legge che: «Sulla Salerno-Reggio Calabria partirà la fattibilità tecnico-economica dei primi 33km tra Battipaglia e Romagnano, mentre per la Palermo-Catania si procederà con il progetto definitivo della tratta Fiumetorto - Lercara Diramazione».

A suo tempo il presidente Occhiuto espresse rammarico nel constatare che il tratto di alta velocità tra Cosenza, Paola e San Lucido non è stato inserito nei progetti del Pnrr.

«Quando si parla di alta velocità al Sud per i finanziamenti del Pnrr vi è solo la tratta fino a Romagnano - affermò Occhiuto - quindi fuori la Calabria. Io più volte ho rappresentato al Governo la necessità di realizzare investimenti strategici anche in Calabria e allora mentre avviamo le procedure per la galleria Santomarco intanto continua l'interlocuzione con l'esecutivo nazionale affinché riservi maggiore attenzione sul piano delle infrastrutture alla Calabria».