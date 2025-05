Il vicepremier in visita a Lamezia allo scalo ferroviario destinato al trasporto merci: «Strategico per tutto il Sud». Annunciato l’avvio dei lavori per il Ponte sullo Stretto entro qualche settimana: «Ci voleva un ministro della Lega, per la Calabria sul tavolo 20 miliardi di investimenti»

Il vicepremier Matteo Salvini giunge in Calabria all’indomani dell’annuncio di avvio dei lavori del Ponte sullo Stretto entro l’estate e dell’incontro svoltosi a Roma con il ministro Piantedosi per illustrare l’azione che il Governo attuerà per evitare l’infiltrazione della criminalità organizzata.

A Lamezia Terme il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, accompagnato dal sottosegretario Claudio Durigon, dal parlamentare Domenico Furgiuele e dal presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, ha incontrato l’amministratore delegato di Sistemi Urbani, Matteo Colamussi, nell’area dello scalo ferroviario destinata al trasporto merci, dove è in corso la realizzazione di importanti opere di ampliamento e rifunzionalizzazione del sito. Concordato un nuovo incontro per la prossima settimana, questa volta nella sede ministeriale, per imprimere una accelerazione al progetto e per incrementare lo stanziamento delle risorse. «Quest’area è strategica non solo per la Calabria ma per l’intero Mezzogiorno – ha detto Matteo Salvini –, qui si intersecano la ferrovia con l’aeroporto e l’autostrada, e anche Gioia Tauro non è lontana».

Il ministro ha ribadito la volontà di aprire i cantieri del Ponte sullo Stretto entro l’estate: «Entro poche settimane vedremo le maestranze all’opera». Sulla questione spinosa dell’Alta velocità ha confermato la sostanziale cancellazione dei precedenti studi di fattibilità che erano stati proposti e che prevedevano in un primo caso il passaggio dei binari lungo la direttrice autostradale interna e nel caso più recente, la costruzione di un passante tra Praia a Mare e Tarsia, che avrebbe consentito di avvicinare la fascia ionica alla capitale e al resto del Paese.

«Sono in attesa di un nuovo progetto che Rfi sta realizzando. Non tocca a me stabilire quali siano i percorsi da seguire ma ai tecnici – ha detto ancora Salvini –, quando questo nuovo studio sarà sul mio tavolo il mio compito sarà quello di reperire i finanziamenti per la realizzazione. Certamente l’Alta velocità sarà complementare al Ponte e quindi si farà. Del resto abbiamo messo sul tavolo circa 20 miliardi di investimenti in Calabria. Ci voleva un ministro della Lega per compiere un così consistente intervento al Sud. Il Paese non può correre a due velocità. Per questo siamo impegnati con estremo vigore proprio qui in Calabria».