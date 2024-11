«Il previsto arrivo di Matteo Salvini, leader della Lega, a Spezzano della Sila per un comizio pubblico, ha destato stupore e sconcerto in tutto il territorio». A dirlo, in una nota, le Sardine della Presila cosentina, che hanno organizzato per questo pomeriggio, una manifestazione di sensibilizzazione contro il leader della Lega.



«La storia politica e sociale della Presila, saldamente ancorata ai valori dell'antifascismo, scritti nella nostra Carta Costituzionale - scrivono - non è compatibile con una forza politica sovranista e xenofoba, che ha fatto della discriminazione verso gli ultimi, della divisione del Paese, delle politiche securitarie e repressive e della lotta ai diritti civili, la caratteristica principale della sua azione sia di governo che parlamentare».



Le Sardine danno appuntamento in piazza Quattro Fontane a Spezzano della Sila, con un libro in mano e lo slogan “contro l'odio e la paura, noi ti batteremo con la cultura”.



Anche a Corigliano Rossano, dove poi Salvini sarà in serata per chiudere il suo tour elettorale in Calabria, è stata promossa una manifestazione in piazza Valdastri, nei pressi della stazione ferroviaria. Gli organizzatori hanno fatto sapere che saranno proiettati alcuni filmati e ci sarà spazio per interventi e momenti musicali.