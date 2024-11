VIDEO E INTERVISTA | Il giornalista spiega il fenomeno Lega al Teatro dell'Acquario, dove ha presentato il suo ultimo libro nell'ambito di una iniziativa organizzata da Cosenza in Comune

Antonello Caporale, autorevole firma del giornalismo italiano, ha presentato al Teatro dell’Acquario il suo ultimo libro: Salvini, il ministro della paura. Edito da Paper First, è un’analisi puntuale del contesto nel quale cresce il consenso popolare del Ministro dell’Interno e della Lega.

Organizzato da Cosenza in Comune, l’incontro, coordinato da Giovanni Caporale, ha registrato la partecipazione di Valerio Formisani, Giancarlo Vivone e Marta Spina. Sullo sfondo un’Italia ridotta in pezzi, pervasa dalla mediocrità, dove le scelte sbagliate hanno alimentato una crisi sistemica difficile da risolvere. Nel frattempo cresce l’indifferenza verso la politica, testimoniata dall’alta percentuale di astensionismo: un pericolo per la tenuta della democrazia.