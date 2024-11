Week end cruciale per le forze politiche in vista del voto del 25 settembre. Tra venerdì e domenica infatti è previsto il deposito dei contrassegni con lo Statuto, l’indicazione del capo politico e del Programma elettorale.

E proprio su questo – oltre che sulla definizione dei collegi - stanno lavorando partiti e coalizioni. Il centrodestra fa sapere che tra i temi fondamentali ci saranno il nucleare e il Ponte sullo Stretto. In particolare il leader della Lega Matteo Salvini, intervenendo a Radio Libertà ha detto che si sta lavorando per mettere in dettaglio due temi, per lui «centrali» in questo programma, che riguardano l'energia e le infrastrutture.

«Ma scripta manent – ha aggiunto il numero uno del Carroccio - quindi bisogna scrivere i dettagli, cosa come e quando. Il primo è aggiungere alle fonti energetiche rinnovabili, pulite e sicure, il nucleare. L'ha fatto l'Europa ed è la forma più sicura. E l'altro è sulle infrastrutture dare il via libera a quelle bloccate da tempo e faccio un esempio il ponte sullo stretto di Messina, che sarebbe finanziato da privati e porterebbe l'ingegneria e la sapienza italiana agli occhi del mondo».