Sono due le liste presentate a Samo per il rinnovo del consiglio comunale. A quella già annunciata dei giorni scorsi del sindaco Paolo Pulitanò si è aggiunto il gruppo guidato da Vincenzo Palumbo. Di seguito tutti i candidati alla carica di consigliere comunale:

Lista: Orgoglio samese

Candidato a Sindaco: Palumbo Vincenzo

  1. Brancatisano Giovanni
  2. Bruzzaniti Giuseppe
  3. Bruzzaniti Vincenzo
  4. Caridi Giovanni
  5. Iacopino Pietro Giovanni
  6. Marmina Stellino
  7. Pizzati Antonio
  8. Valenti Cosimina

Lista: Insieme per Samo

Candidato a Sindaco: Pulitanò Paolo (sindaco uscente)

  1. Pizzati Achille
  2. Iacopino Antonio
  3. Lucà Antonio
  4. Pacileo Antonio
  5. Strati Caterina
  6. Capogreco Giuseppe
  7. Cristiano Christian
  8. Bruzzaniti Gregorio
  9. Mezzatesta Pasquale
  10. Marmina Stefano