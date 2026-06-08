Il voto consegna al neo primo cittadino uno scenario da “anatra zoppa”: definita la composizione dell’aula consiliare
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Antonio Barile è il nuovo sindaco di San Giovanni in Fiore. Ecco la composizione del Consiglio comunale.
Barile sindaco - ANATRA ZOPPA
Maggioranza:
- Enzo Sellaro, Giovanna Francesca Caruso, Vincenzo Tiano per Barile sindaco
- Luigi Candalise e Anna Miliana per Spontaneamente
- Giuseppe Belcastro per Comitato 18 gennaio
Minoranza:
- Giovanni Fragale per Continuiamo
- Giuseppe Simone Bitonti e Francesco Mazzei per Rinascita Florense
- Serafina Lepera per Futura
- Marco Ambrogio, Marco Gentile e Angela Angotti per Forza Italia
- Claudia Loria per lista Per Rosaria
- Luigi Foglia per San Giovanni Capitale
- Francesco Fragale per Ambrogio sindaco