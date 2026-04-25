Due le compagini in corsa per il comune reggino – TUTTI I CANDIDATI
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Sfida “a tutto Vizzari” a San Roberto, dove saranno Angelo e Roberto Vizzari a contendersi la guida del Comune alle prossime amministrative. Due candidati, due liste - “IdeeAli” e “Siamo San Roberto” - per un confronto diretto che attraversa l’omonimia e propone visioni e radicamento nella comunità.
Siamo San Roberto
Roberto Vizzari candidato sindaco
Candidati consiglieri:
- Francesco Giorgio Arena
- Vincenzo Demetrio Calabrò
- Giuseppe Corsaro
- Antonia Angelica Di Miceli
- Sebastiano Claudio Megale
- Giovanni Milana
- Franco Morena
- Giuseppe Scopelliti
- Pasquale Surace
Ideeali con Angelo Vizzari Sindaco
Angelo Vizzari candidato sindaco
Candidati consiglieri:
- Domenico Calarco
- Pasquale Furfari
- Nicola Greco
- Teresa Morena
- Salvatore Penna
- Annunziata Porpiglia
- Giuseppe Porpiglia
- Agata Romeo
- Antonio Maria Verrengia