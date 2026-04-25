Sfida “a tutto Vizzari” a San Roberto, dove saranno Angelo e Roberto Vizzari a contendersi la guida del Comune alle prossime amministrative. Due candidati, due liste - “IdeeAli” e “Siamo San Roberto” - per un confronto diretto che attraversa l’omonimia e propone visioni e radicamento nella comunità.

Siamo San Roberto

Roberto Vizzari candidato sindaco

Candidati consiglieri:

Francesco Giorgio Arena

Vincenzo Demetrio Calabrò

Giuseppe Corsaro

Antonia Angelica Di Miceli

Sebastiano Claudio Megale

Giovanni Milana

Franco Morena

Giuseppe Scopelliti

Pasquale Surace

Ideeali con Angelo Vizzari Sindaco

Angelo Vizzari candidato sindaco

Candidati consiglieri: