Rendere concreta l’integrazione funzionale tra azienda ospedaliera universitaria “Mater Domini” e azienda ospedaliera “Pugliese-Ciaccio: ieri il secondo incontro del tavolo paritetico

Si è tenuta ieri presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro la seconda riunione del tavolo paritetico per la costituzione dell’Azienda ospedaliera universitaria, per rendere concreta l’integrazione funzionale tra azienda ospedaliera universitaria “Mater Domini” e azienda ospedaliera “Pugliese-Ciaccio. Presente il rettore Aldo Quattrone, e anche il commissario ad acta per il rientro della sanità della Regione Calabria, Massimo Scura.

Il polo oncologico sarà tutto indirizzato e realizzato presso il presidio del Ciaccio, è pensabile che ci sia un ulteriore ingrandimento della struttura. Il comparto ginecologico, ostetrica e neonatale sarà destinato all’Università di Germaneto, invece la parte pediatrica e chirurgo-pediatrica rimarrà presso il Pugliese.

Nel corso del prossimo incontro, previsto il 21 luglio, saranno affrontate le tematiche dell’emergenza-urgenza sarà gestita -come ha dichiarato Scura – in parte a Germaneto e in parte al Pugliese.

“A settembre contiamo di dare una accelerazione finale –ha dichiarato il commissario ad acta - in modo che entro la fine dell’anno riusciremo a realizzare l’unione”.