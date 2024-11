Attacco frontale dell'assessore regionale Carlo Guccione al commissario al piano di rientro Massimo Scura.

Il commissario scelto dal governo Renzi sarebbe incapace, secondo Guccione, di affrontare "le criticità, le inefficienze e il clientelismo che hanno ridotto la sanità in uno stato di grande inefficienza, e in alcuni casi addirittura della negazione dei Lea".



"Chi pensa di poter utilizzare la Calabria come una colonia da sfruttare per tenere in piedi una immigrazione passiva - ha spiegato Guccione a margine di un convegno a Lamezia - che ha raggiunto livelli insopportabili per i cittadini e per le casse della sanità calabrese, con lo scopo di favorire altri territori e continuare il saccheggio delle risorse regionali attraverso pratiche clientelari, ha sbagliato di grosso".



"Abbiamo contrastato questa politica al precedente commissario Scopelliti e certamente continueremo a farlo con maggiore forza verso chi, come l'ingegnere Scura, ha inteso, attraverso il varo di questi decreti, continuare su questa linea – ha concluso Guccione - Mi auguro che nei prossimi giorni possa rivedere quanto fatto finora, attraverso la sospensione di questi atti, per avviare una reale ed effettiva concertazione con le istituzioni e con i territori".