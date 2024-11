Il ministro Lorenzin in un tweet: procederemo a 400 assunzioni

Roma- Sbloccato il turn over nella sanità calabrese. Lo ha annunciato con un tweet il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. Un provvedimento assunto dal governo che la responsabile del dicastero aveva anticipato poche ore fa nel corso della sua visita in Calabria. Un tour degli ospedali che in molti, Forza Italia in testa, avevano giudicato strumentale ed inopportuno, perché compiuto a due settimane dal voto per il rinnovo del consiglio regionale. Nel suo tweet il ministro esprime “grande soddisfazione per aver mantenuto l’impegno” assunto. Alla Calabria - ha cinguettato la Lorenzin - sono stati destinati 400 milioni di euro e dopo anni di stop sarà possibile procedere a 400 assunzioni.

Il via libera è arrivato dal ministero dell’Economia: le posizioni aperte riguardano medici ed infermieri professionali. I posti saranno messi tutti a concorso. Sarà una boccata d’ossigeno. Molte strutture ospedaliere lamentano carenze d’organico superiori al 40%. Un primo passo verso la normalizzazione in un settore, quello della tutela della salute, la cui qualità dei servizi in Calabria lascia spesso a desiderare.



D'Ascola: "Esprimo piena soddifazione per l'impegno mantenuto sullo sblocco del turn over in Sanita'. Cio' consentira' di sbloccare 400 milioni e oltre 400 nuove assunzioni. Il MEF ha espresso parere positivo per lo sblocco del turn over in sanita' in Calabria, questa non e' altro che un'ulteriore conferma di cio' che aveva annunciato il Ministro Lorenzin la scorsa settimana in occasione della sua visita agli ospedali calabresi".

"Sono certo - commenta D'Ascola - che, insieme alla costituzione della nuova rete ospedaliera, sara' possibile dare linfa vitale al settore sanitario che ha sofferto fortemente per i tagli subiti"