«Tik Tok non basta caro presidente dimissionario auto-ricandidatosi. La realtà nuda e cruda arriva sempre e porta il conto. Che in sanità è salatissimo e fa male. Come nel caso degli ospedali e delle case di comunità. Sbandierate sui social salvo rivelarsi l'ennesima presa in giro. Non ci sarà nessun ospedale né casa di comunità. Il 30 giugno scade il termine per gli accreditamenti ed è materialmente impossibile farcela».

Così, in una nota, Giuseppe Mazzuca, capolista Pd circoscrizione Nord.

«Non tutti sanno - continua Mazzuca - che gli ospedali e le case di comunità si potevano aprire soltanto con i fondi del Pnrr, il bilancio della Regione non ha capienza. E l'Europa chiede che venga completato l'iter di accreditamento delle strutture entro il 30 giugno. Cosa che è impossibile a questo punto perché per essere accreditate le strutture devono consolidare il fabbisogno completo del personale, essere completate strutturalmente ed essere pienamente in funzione. Allo stato, tanto per capirci, non c'è niente di niente. Perderemo i fondi del Pnrr e siccome nelle casse della Regione non c'è un euro saluteremo anche l'illusione degli ospedali e delle case di comunità. Un altro bel "regalo" di Occhiuto - conclude Mazzuca -. Che vende fumo e Tik Tok. Lasciando sempre più nei guai i calabresi».