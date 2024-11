Ieri non si è presentato in consiglio regionale perché ammalato. Il suo medico conferma: «Febbricitante da tre giorni». Ma il riposo deve aver fatto bene al presidente della Regione Mario Oliverio. Con la canonica mezz'ora di ritardo si è presentato alla inaugurazione del nuovo polo oncologico del Mariano Santo di Cosenza e, sollecitato dai giornalisti sui temi della sanità, lancia in resta si è esibito in un paio di affondi contro due dei suoi più acerrimi avversari politici: Mario Occhiuto, suo probabile sfidante alle prossime elezioni, e Carlo Guccione, che è più oppositore lui da dentro il Pd dei membri della minoranza di Palazzo Campanella.