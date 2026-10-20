«Facciamo nostro il grido di allarme e l'appello che i presidenti di sei Regioni hanno rivolto al governo, tornando a chiedere di finanziare adeguatamente la sanità pubblica italiana. Ed è incredibile che si debba ricorrere ad appelli e invocazioni, per poter garantire ai cittadini il diritto alla salute, previsto dalla Costituzione». Così in una nota la segretaria del Partito democratico, Elly

Schlein, parlando delle misure in vista della manovra. «Chiediamo di portare la spesa sanitaria - aggiunge - alla media europea del 7 per cento del PIL perché non si può continuare a chiedere al Servizio sanitario nazionale di reggere con risorse che non sono all'altezza dei bisogni delle persone e dei territori, né scaricare l'ammanco sulle regioni che da sole non ce la fanno. Il governo ascolti le Regioni, smetta di fare proclami e la faccia diventare una priorità vera».

«Le risorse per il 2027 - sottolinea Schlein - previste dal Documento programmatico di bilancio saranno 2,4 miliardi, meno della metà di quanto chiesto anche dal Ministro Schillaci.

Bene hanno fatto quindi i presidenti delle Regioni Michele de Pascale, Stefania Proietti, Alessandra Todde, Eugenio Giani, Roberto Fico e Antonio Decaro a chiedere che la sanità sia davvero la priorità della prossima legge di Bilancio. Il governo ascolti le Regioni, smetta di fare proclami e la faccia diventare una priorità vera».