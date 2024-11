Il prossimo 6 dicembre l’amministrazione comunale di Santa Maria del Cedro, guidata dal sindaco Ugo Vetere, conferirà la cittadinanza onoraria al presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico. La cerimonia si terrà alle ore 11 nelle aule scolastiche dell’istituto comprensivo “Paolo Borsellino” durante un consiglio comunale straordinario. La motivazione di tale riconoscimento è da ricondurre all’estenuante lotta quotidiana contro i gruppi criminali del Paese, necessaria per debellare il fenomeno della mafia.

La proposta del luglio scorso

La proposta di conferire a Fico il più alto riconoscimento civico è stata avanzata a luglio scorso dal consigliere comunale Mauro Limongi. «La Calabria è una terra notoriamente martoriata dalla criminalità organizzata – afferma il giovane amministratore – ed è per questo che persone come il presidente Fico rappresentano un punto di riferimento importante nella battaglia per la legalità. Aggiungo che il territorio dell’alto Tirreno cosentino, in particolare, è stato abbandonato politicamente per molti anni e ciò ha generato un drammatico aumento dei fenomeni mafiosi. La disponibilità del Presidente, unitamente al suo entusiasmo a ricevere la cittadinanza onoraria, è un chiaro segnale che qualcosa sta cambiando. Colgo l’occasione per ringraziarlo personalmente per aver accettato il nostro invito».

La soddisfazione del sindaco Ugo Vetere

Soddisfazione anche da parte del primo cittadino santamariese: «Il sindaco e l'amministrazione comunale di Santa Maria del Cedro danno il benvenuto al Presidente della Camera dei Deputati, che onorerà la comunità in occasione della sua visita - ha detto Ugo Vetere -. Santa Maria del Cedro, la "città dei cedri", è conosciuta in tutto il mondo per i suoi rapporti con il mondo ebraico e non può che esprimere riconoscenza verso le massime istituzioni nazionali che, nello scorso anno, hanno accolto anche in Senato la comunità e il suo simbolo, donando loro un attestato di benemerenza della Presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati». Il sindaco poi conclude: «La comunità tutta è invitata alla manifestazione, così come i sindaci del territorio, il Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, le forze dell'ordine e la magistratura di ogni ordine e grado. L'invito è rivolto soprattutto ai ragazzi che frequentano l'istituto comprensivo Paolo Borsellino nella nostra cittadina».